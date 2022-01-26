МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю струтуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ, сообщается в пресс-релизе Nord Stream 2 AG. Россия может компенсировать Европе нехватку трубопроводного газа

Компания будет независимым оператором транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, заявили в Nord Stream 2 AG. Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.

Учреждение "дочки" — необходимое условие для сертификации "Северного потока-2" в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, напомнили в компании.

Управляющим директором компании стал Рейнхард Онтид, который работал в немецкой E.ON и Nord Stream 2 AG, следует из данных на сайте новой компании. Также на сайте представлен ее наблюдательный совет. Его председатель — Дитер Уолтер Халлер, который большую часть карьеры был дипломатом. В состав набсовета входит зампред правления "Газпрома" и гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".

Строительство "Северного потока 2" длилось три года и в сентябре 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, он готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас дочерней Gas for Europe GmbH нужно подать новую заявку на сертификацию. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.