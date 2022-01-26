БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Сертификация оператора участка газопровода "Северный поток 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur). Nord Stream 2 AG учредила "дочку" для сертификации "Северного потока-2"

"Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании", — заявили в немецком регуляторе, добавив, что не могут назвать точные сроки возобновления сертификации.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила о том, что учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH для сертификации по немецким законам, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. В Nord Stream 2 AG указали на то, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.