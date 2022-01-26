МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустилась на 1,6% по отношению к цене вчерашнего закрытия и составила 1076,11 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Россия может компенсировать Европе нехватку трубопроводного газа

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила 1023 доллара, после некоторой волатильности цена закрепилась в диапазоне 1060-1085 долларов. Во второй половине торговой сессии стоимость газа несколько просела, но к концу торгов успела восстановиться. Минимальным показателем стал уровень в 1016,53 доллара, максимально цены достигали 1086,05 доллара. К закрытию котировки сократились на 1,6% к расчетной цене вторника (1093,43 доллара), до 1076,11 доллара.

Котировки в понедельник, 24 января, резко подскочили, некоторое время превышали 1100 долларов и росли на 20%. Итоговая расчетная цена составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров — самый высокий показатель за две недели. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с геополитическими факторами.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.