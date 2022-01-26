Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 1,6%, до $1076 за тысячу кубометров
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустилась на 1,6% по отношению к цене вчерашнего закрытия и составила 1076,11 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила 1023 доллара, после некоторой волатильности цена закрепилась в диапазоне 1060-1085 долларов. Во второй половине торговой сессии стоимость газа несколько просела, но к концу торгов успела восстановиться. Минимальным показателем стал уровень в 1016,53 доллара, максимально цены достигали 1086,05 доллара. К закрытию котировки сократились на 1,6% к расчетной цене вторника (1093,43 доллара), до 1076,11 доллара.
Котировки в понедельник, 24 января, резко подскочили, некоторое время превышали 1100 долларов и росли на 20%. Итоговая расчетная цена составила 1086,6 доллара за тысячу кубометров — самый высокий показатель за две недели. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с геополитическими факторами.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.
https://1prime.ru/gas/20220126/835897972.html