ВЕНА, 26 янв — ПРАЙМ. В случае возможной военной эскалации на Украине остановки "Северного потока-2" было бы слишком мало, разрабатываемые ЕС санкции будут чувствительными для России, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер. Посол России в ФРГ оценил возможные санкции против "Северного потока-2"

"Северный поток 2", который постоянно в центре обсуждения, — один из нескольких газопроводов, которые доходят до Европы. И если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало. Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации", — сказал Нехаммер на пресс-конференции после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Он добавил, что Австрия находится в контакте с Германией по вопросу мер реагирования ЕС на возможную военную эскалацию на Украине.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.