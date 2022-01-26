МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия строго выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Европу, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в эфире "России 24". В Австрии сочли запрет "Северного потока-2" недостаточным при эскалации

Он также отметил, что, по его мнению, ФРГ пока "придерживается линии на то, чтобы "Северный поток (2)" был".