Посол России в ФРГ оценил возможные санкции против "Северного потока-2"
https://1prime.ru/gas/20220126/835898038.html
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Россия может компенсировать Европе нехватку трубопроводного газа
Инфляция в РФ
Инфляция в России ускорилась до 8,64% в годовом выражении
Торги
Индексы Мосбиржи и РТС выросли в основные торги вслед за мировыми рынками
Нефть
Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли
Северный поток-2
В ФРГ сказали, когда возобновится сертификация "Северного потока-2"
Повышение цен в России
Минфин повысил минимальную розничную цену на водку
Омикрон-штамм
Голикова: кабмин одобрил план дополнительных мер по борьбе с "омикроном"
Сделка ОПЕК+
СМИ сообщили о планах ОПЕК+ по увеличению добычи в марте
Пандемия коронавируса
На объектах Москвы усилен контроль за соблюдением COVID-мер
Банки
S&P подтвердило рейтинги 14 российских банков
Цены на бензин
Биржевые цены на авиакеросин и дизель продолжают бить рекорды
Блэкаут в Центральной Азии
Минэнерго Узбекистана отчиталось о восстановлении работы электростанций
https://1prime.ru/gas/20220126/835898038.html
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