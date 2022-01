МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что на сто процентов уверен в том, что газопровод «Северный поток-2» будет введён в эксплуатацию, с учетом нынешних спотовых цен на газ в этом есть экономическая необходимость, которая должна быть реализована. Nord Stream 2 AG учредила "дочку" для сертификации "Северного потока-2"

"Северный поток-2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий из России в Европу. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". О возможных санкциях против газопровода начали говорить в связи с приписываемым России возможным военным конфликтом на Украине.

"Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там всё уже абсолютно готово. Будет ли он введён в эксплуатацию? Я выскажу своё мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована. Газ стоит на споте 2 тыс евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!" — заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, рассуждая о судьбе проекта.

При этом Медведев подчеркнул, что попытки помешать проекту будут продолжаться, и причины здесь не столько политические, сколько экономические. Медведев не верит в возможность отключения России от SWIFT

"Проблемы будут всё равно чинить, это понятно. И даже не по политическим причинам. Это коммерция, экономика. Проблемы с "Северным потоком", вы сами отлично помните, возникли ведь не из-за Украины или каких-то осложнений с Соединёнными Штатами Америки, а потому что американцы, и прежде всего администрация (Дональда) Трампа, тогда решили, что нечего русским делать на европейском рынке, надо поставлять на европейский рынок их сжиженный природный газ. Собственно, из-за этого всё и началось", — заявил он в интервью.

Зампред Совбеза отметил, что запуск "Северного потока-2" в интересах граждан Германии и других стран при текущих ценах на газ нужно произвести как можно скорее.

"Там всяких умников хватает, палок в колёса можно много разных вставить, тоже правда. Я же не говорю, что они обязательно это сделают к такому-то числу. Хотя, подчёркиваю, с точки зрения экономической логики, интересов собственных граждан, избирателей тех же самых в Германии и других странах это нужно сделать как можно скорее", — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что не знает, когда именно это произойдет. Медведев оценил шансы рубля стать резервной валютой

"Ещё даже некоторое время назад можно было порассуждать: "Да нет, мы и так выдержим, надо диверсифицировать поставки" и так далее. Но если газ стоит таких денег, ну о чём тут говорить. Я считаю, что они должны это сделать as soon, as possible", — напомнил зампред Совбеза.

Строительство газопровода шло на протяжении трех лет и 10 сентября 2021 года было закончено. На данный момент обе нитки объекта заполнены техническим газом, "Северный поток-2" готов к вводу в эксплуатацию. Однако власти Германии приостановили процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы дать компании возможность провести реорганизацию в соответствии с национальным законодательством. Необходимо было учредить в Германии предприятие-дочку и подать повторную заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн отметил, что ожидает решения по "Северному потоку-2" не ранее начала второй половины 2022 года.

В среду, 26 января, стало известно, что Газпром исполнил требование немецкого регулятора. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам открыла в стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", пролегающего по дну у побережья Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток-2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки всей полноты документации, при этом назвать точные сроки они затруднились.

Россия многократно отвергала обвинения стран Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не несет угрозы и не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. В МИД России ранее поясняли, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают озабоченность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.