КИЕВ, 27 янв — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал трюком создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG.
По его мнению, такой шаг противоречит законам Европейского Союза, а президент РФ Владимир Путин "продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение" к европейским законам.
В среду 26 января стало известно, что компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ.
"Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами", — написал Витренко на своей странице в Facebook в четверг.
"Нафтогаз", как участвующая в процессе сертификации компания, предоставит немецкому регулятору свои юридические аргументы относительно якобы невозможности сертификации газопровода, добавил он.