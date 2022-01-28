МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8 заявила, что для покупки страной газ у другого поставщика нужны определенные условия. Европе предрекают катастрофу в случае прекращения поставок газа из России

В частности, Молдавия могла бы купить газ у другого продавца, если бы на рынке сложилась лучшая ситуация.

"Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", — считает глава государства.

Санду отметила, что Молдавия хоть и с трудом, но все же выполняет оплачивает свои счета за газ.

Решить возникшие у "Молдовагаза" проблемы помогает правительство, подытожила президент.