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Санду назвала условие для покупки Молдавией газа у другого поставщика
Газ
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Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8 заявила, что для покупки страной газ у другого поставщика нужны определенные условия. В частности, Молдавия могла бы купить... ПРАЙМ, 28.01.2022
энергетика, новости, газ, молдавия, газпром, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8 заявила, что для покупки страной газ у другого поставщика нужны определенные условия.
В частности, Молдавия могла бы купить газ у другого продавца, если бы на рынке сложилась лучшая ситуация.
"Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", — считает глава государства.
Санду отметила, что Молдавия хоть и с трудом, но все же выполняет оплачивает свои счета за газ.
Решить возникшие у "Молдовагаза" проблемы помогает правительство, подытожила президент.