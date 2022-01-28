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Газоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после блэкаута
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Газоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после массового отключения электроэнергии в стране во вторник, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны в своем... ПРАЙМ, 28.01.2022
энергетика, новости, газ, узбекистан, блэкаут, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 28 янв — ПРАЙМ. Газоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после массового отключения электроэнергии в стране во вторник, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны в своем Telegram-канале.
"В Узбекистане восстановлено газоснабжение 100% потребителей", — говорится в сообщении.
В четверг 27 января ведомство сообщало о полом восстановлении работы газотранспортной системы Узбекистана и энергоснабжения страны.
Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.
В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".