МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" поставил по трубопроводу "Голубой поток" в Турцию рекордный объём газа — 15,98 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

"По итогам 2021 года установлен исторический рекорд поставок по газопроводу "Голубой поток" из России в Турцию. В минувшем году по "Голубому потоку" поставлено 15,98 миллиарда кубометров газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году", — сообщает "Газпром экспорт".