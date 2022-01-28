ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу, пишет газета Wall Street Journal. Европе предрекают катастрофу в случае прекращения поставок газа из России

Как пишет издание, в настоящее время чиновники в США и Европе стремятся найти краткосрочные альтернативы для пополнения истощенных запасов топлива.

"Более 20 танкеров направляются из США в Европу", — сообщает Wall Street Journal.

При этом, как пишет издание, согласно данным аналитической компании Vortexa, еще 33 танкера могут последовать тем же курсом. По словам руководителя компании Клея Сигла, "они покроют лишь часть" российских поставок. Американцы предрекают США скорый крах

Как пишет газета со ссылкой на осведомленные источники, представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.