МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Февральский фьючерс на природный газ в США в четверг подскакивал на рекордные за всю историю наблюдений 72%, так как инвесторы ринулись покупать истекающий контракт после того, как метеорологи предупредили о более длительных холодах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. СМИ: более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу

Цены на газ были волатильными в последние недели, так как инвесторы оценивали влияние холодной погоды. К концу дня метеорологи сказали, что морозы в восточной и центральной части США могут сохраниться до середины февраля. В результате трейдеры, ставившие на падение котировок, поспешили закрыть свои короткие позиции, которые, по мнению аналитиков, были безрассудными.

В течение дня февральские фьючерсы торговались в районе 4,5 доллара за MMBtu (британская тепловая единица). Однако в последний час торгов цена разогналась до 7,4 доллара, что соответствовало дневному росту на 72%. Как сообщил агентству Блумберг представитель CME Group, это самый сильный скачок стоимости фьючерса за всю историю наблюдений (с 1990 года). В конечном итоге торги четверга февральский фьючерс закрыл на уровне в 6,3 доллара за MMBtu. Это самый высокий уровень закрытия с октября.

"Это безумие. Вот что происходит, когда вы открываете короткую позицию к истечению фьючерса. Не знаю, кому это надо", — сказал директор компании Tradition Energy Гэри Каннингем (Gary Cunningham). Европе предрекают катастрофу в случае прекращения поставок газа из России

"То, как повела себя цена, является признаком классического "шорт сквиза" (быстрого роста котировок из-за массовых покупок актива трейдерами, вынужденными закрывать свои короткие позиции — ред.). Честно говоря, более подходящего объяснения нет, потому что мы бы не увидели такой сильной динамики, даже если бы нас ждал невероятно сильный шторм", — сказал агентству Блумберг директор по данным в OTC Global Holdings LP Кэмпбелл Фолкнер (Campbell Faulkner).

Актуальные, мартовские, фьючерсы растут в пятницу, но умеренными темпами. По состоянию на 11.15 мск мартовский фьючерс на Нью-Йоркской бирже дорожал на 2,99% — до 4,41 доллара за MMBtu.