ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Катар не может закрыть глаза на свои долгосрочные обязательства перед потребителями в Азии, чтобы нарастить импорт "голубого топлива" в Европу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника эмирата. Цены на газ в США подскочили на рекордные 72%

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США, что Вашингтон, пытаясь найти альтернативу российскому газу для Европы, провел переговоры с крупными поставщиками топлива в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри Штатов о готовности "временно увеличить" добычу газа для стран Европы.

По данным катарского чиновника, эмират исчерпал свои возможности поставок "голубого топлива", так как большая часть поставок катарского СПГ идет покупателям из азиатских стран.

"С политической точки зрения, мы очень бы хотели помочь США и Европе, но в действительности мы не можем просто отказаться от наших долгосрочных обязательств перед покупателями (газа) из Азии даже на короткий промежуток времени. США и другие европейские игроки должны быть очень убедительны", — заявил изданию чиновник. Он также подчеркнул, что, помимо этого, в вопросе импорта топлива в Европу Доха также учитывать и свои отношения с Москвой. На место России как поставщика газа в Европу нашелся новый кандидат

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с правителем Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани сотрудничество в сфере энергетики. Вопрос стабильности "глобальных поставок энергоносителей" с эмиром Катара обсудит президент США Джо Байден 31 января в Вашингтоне, как сообщили в Белом доме.

В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда точно выполняла свои контрактные обязательства по поставкам топлива в Европу и ни разу не создавала повод усомниться в своей надежности.