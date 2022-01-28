МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о водке и "Северном потоке-2", по его словам, пусть лучше представители Вашингтона шутят, чем нагнетают обстановку в Европе.

Накануне Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если бы по "Северному потоку-2" из России на Запад потекла водка вместо природного газа. Это фразой она ответила на слова журналиста Мэтта Ли о том, что "Северный поток-2" готов к прокачке чего угодно — "газа, оливкового масла или водки".

"Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", — пояснил Песков.