ВЕНА, 28 янв — ПРАЙМ. Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что обстановка вокруг Украины является одной из причин увеличения стоимости газа в Европе, в частности, в Австрии. Австрия приняла пакет помощи жителям из-за роста цен на топливо

Ранее в пятницу кабмин Австрии провел чрезвычайное заседание в связи с ростом цен на энергию. Канцлер пояснил, что в Австрии, как и по всей Европе наблюдается резкий скачок цен на повседневные товары, топливо и энергию в целом, в особенности электричество и отопление. В связи с этим австрийские власти решили подготовить пакет помощи жителям страны в размере 1,7 миллиарда евро.

"Конечно, конфликтная ситуация между Украиной и Россией тоже приводит к росту цен на газ. Ситуация там более чем напряженная", — пояснил Нехаммер в ходе пресс-конференции по итогам заседания в связи с растущей стоимостью энергии.

Украина и страны Запада в последнее время выражают озабоченность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ. В Москве не раз отвергали подобные обвинения, поясняя, что никому не несут угрозы и не собираются ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. В МИД России ранее поясняли, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не несет угрозы и не должно никого волновать.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликта вокруг Украины. По его словам, Россия допускает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины направлена на прикрытие линии Киева на саботаж минских договоренностей по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обставлена ложью и фейками.