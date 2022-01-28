БАКУ, 28 янв — ПРАЙМ. Азербайджан изучает возможность расширения поставок газа в Европу, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов. СМИ: более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу

"Азербайджанский газ транспортируется в Европу по трубопроводам Южного Газового Коридора. Пропускная способность последнего сегмента ЮГК — газопровода TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год. Так или иначе, в этом году мы выходим на уровень плато, то есть полного заполнения газопровода. Решение о расширении пропускной способности газопровода TAP принимается компанией TAP AG, в которой SOCAR имеет 20% акций. В соответствии с законодательством ЕС, TAP AG регулярно проводит тестирование рынка, с тем, чтобы определить коммерческую целесообразность увеличения пропускной способности газопровода. Очередное тестирование рынка продолжается в настоящее время, и по его результатам в течение этого года TAP AG определит, будет ли расширена пропускная способность трубопровода и, если да, то насколько", — сказал Ахмедов.

Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США в попытках найти альтернативу российскому топливу для Европы провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри Штатов о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.

В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.-