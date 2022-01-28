МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. США и ЕС работают над обеспечением постоянных поставок газа на территорию Европы, чтобы избежать потенциальных перебоев в связи с кризисом вокруг Украины, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В Кишиневе призывают бойкотировать "незаконное" повышение тарифа на газ

"США и ЕС совместно работают над обеспечением регулярных, достаточных и своевременных поставок природного газа в Евросоюз из различных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев, которые могут возникнуть в результате будущего вторжения России в Украину", — сказано в тексте, распространенном Белый дом.

В документе также подчеркивается, что на сегодняшний день США уже стали основным поставщиком СПГ в страны ЕС.

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России вблизи украинских границ. Москва многократно отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что не несет никому угрозы и не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. В МИД России ранее подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не несет угрозы и не должно никого волновать.

Как заявлял российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не дает каких-либо поводов для конфликта вокруг Украины. По его мнению, Россия допускает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины направлена на прикрытие линии Киева на подрыв минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обставлена ложью и фейками.