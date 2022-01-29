МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля обсудить с Азербайджаном возможность увеличения поставок газа в страны Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Киев обсудил с Анкарой поставки газа

В Евросоюзе опасаются, что Россия может сократить поставки газа в ответ на западные санкции в случае эскалации конфликта на Украине, сообщает FT.

В связи с этим, по данным издания, Евросоюз планирует отправить делегацию в Азербайджан, чтобы организовать поставки "голубого топлива" в случае возникновения экстренной ситуации.

При этом, по информации источника издания, Брюссель параллельно ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами о возможных поставках сжиженного природного газа.

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана Ибрагим Ахмедов ранее заявлял РИА Новости, что Баку изучает возможность расширения поставок газа в страны Евросоюза.