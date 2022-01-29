ТОКИО, 29 янв — ПРАЙМ. Японское издание Nikkei Asia сообщило, что около 20 танкеров для транспортировки сжиженного природного газа, которые в конце 2020 года доставляли СПГ получателям в Азии, были перенаправлены на маршруты между Европой и Северной Америкой и между Европой и странами Ближнего Востока. СМИ: более 20 танкеров с газом направляются из США в Европу

Согласно статье издания, к такому выводу пришли авторы статьи на основании спутниковых снимков за различные периоды.

"В ноябре 2020 года немногим более 110 танкеров с СПГ курсировали в азиатских водах. После того, как мы отследили активность этих же танкеров спустя некоторое время, выяснилось, что в середине этого месяца более 20 судов ходили по маршруту между Европой и Северной Америкой, а также между между Европой и Ближним Востоком", — отмечается в публикации.

Кроме этого, авторы статьи отмечают рост числа танкеров с СПГ в акваториях Балтийского, Средиземного и Северного морей почти на 70% по сравнению с январем прошлого года. Вторжение. Вытеснит ли американский СПГ "Газпром" из Европы

"В то время, когда в прошлом январе в среднем ежедневно в акваториях курсировали около 24 танкеров, то в этом месяце эта цифра находится на уровне 40, а в настоящее время выросла примерно до 50", — говорится в заметке.

Накануне газета Wall Street Journal распространила информацию о том, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.

Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.