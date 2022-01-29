МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. На Западе перед весенней посевной все же заметили "слона", которого ранее старались упорно игнорировать: всех взволновали грядущие проблемы с урожаем, которые могут выть вызваны нехваткой или дороговизной удобрений, пишет РИА Новости.

Интересно: практически одновременно эту проблему заметили и The Wall Street Journal, и The Times.

Но англичане пошли дальше американцев: те лишь ограничились обозначением серьезности этого вопроса. Британский The Times же спрогнозировал голод по всему миру, а заодно и нашел виноватого — конечно же, Россию.

"Мол, цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что, в свою очередь, было спровоцировано Россией.Утверждение это, конечно, абсурдно, с какой стороны к нему не подходи. В частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на десять процентов. Экспортные поставки в физическом измерении выросли тоже, пусть и немного, примерно на два процента", — пишет обозреватель РИА Новости.

Они могли бы повыситься и больше, но именно страны Евросоюза, с которыми Россия наилучшим образом связана газопроводами, последние годы делали все, чтобы этого не случилось.

Еще в 2009 году ЕС принял так называемый третий энергопакет, он направлен против газодобывающих компаний и в первую очередь против российского газового экспортера — "Газпрома", отмечает автор.

Евросоюз предполагал перераспределение прибыли корпорации в пользу европейских газораспределительных компаний и трейдеров. Это планировалось сделать разными методами: от изначального разделения добычи и транспортировки топлива до пришедшего позже перехода от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной (формульной) цене на спотовую с биржевыми ценами.

Изначально новая схема сработала именно так, как нужно было ее инициаторам. Цены на газ в Европе несколько снизились, как и прибыли "Газпрома". За прошлый год доходило даже до того, что концерн был вынужден поставлять энергоноситель в убыток себе.

Тогда же польской компании PGNiG удалось выиграть у "Газпрома" арбитражный суд: Варшава добилась пересмотра формулы цены поставок по контракту.

Но потом наступил 2021 год и аттракцион невиданной щедрости закончился, отмечает обозреватель.

Одним словом, Запад сам создал ситуацию с дорогим газом, прежде всего, руками европейцев. "А потому удивительно другое: что проблемы дефицита и дороговизны удобрений в Америке и Европе замечены только сегодня. Мы об этом предупреждали еще в октябре. Именно тогда стало известно о массовом сокращении производства удобрений европейскими производителями. Сначала в рамках их отказа от докупки газа по спотовым ценам сверх получаемого по долгосрочным контрактам. Но с лагом в пару месяцев по описанным выше причинам существенно подорожал и контрактный газ. Всего осенью в Европе было остановлено до 40 процентов производственных мощностей", — отмечает обозреватель.