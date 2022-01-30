МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока-2", заявил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий Корнейчук. Об этом сообщает РИА Новости. В МИД Франции рассказали, затронут ли санкции "Северный поток-2"

Корнейчук отметил, что на сегодняшний день Украина забирает газ из транзитного газопровода, а в нынешнем году заработает "Северный поток-2", и в "транзитной трубе не будет газа".

"Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с "Газпромом", — заявил политолог.

По его мнению, украинские власти целенаправленно создали нынешний энергетический кризис, чтобы с его помощью объяснить украинцам необходимость начать прямые закупки газа у России.

При этом он отметил, что Киев специально поднял тарифы на газ в и "поставил бизнес на колени".

"Тогда украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь — только снизьте нам тарифы на газ. Это банальная политтехнология", — заявил Корнейчук.