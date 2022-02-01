КИШИНЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Закупочная цена газа для Кишинева в феврале может опуститься до 563 долларов за тысячу кубометров, что позволит компенсировать некоторые негативные финансовые отклонения, пояснил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Польская PGNiG купила в США танкер со сжиженным газом для Украины

В январе закупочная стоимость топлива в Молдавии увеличилась до 646 с 450 долларов за тысячу кубометров.

"По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров. Снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть отрицательных финансовых отклонений, которые на данный момент составляют более 2 миллиардов леев (111,4 миллиона долларов – ред.)", — сообщил глава компании в своем Telegram-канале.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября в результате продолжительных переговоров согласились продлить контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. В "Газпроме" сообщили, что с учетом обстановки в Молдавии было решено согласиться практически на все условия молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.

В ноябре у Кишинева вновь возникли проблемы с перечислением оплаты вовремя, стране понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" заново столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент принял решение о вводе режима ЧП сроком на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отметил, что кризис неплатежей в будущем может повториться.