КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Украина впервые за всю свою историю начала физический импорт газа с территории Венгрии, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Ранее Украина пользовалась только виртуальным реверсом газа из Венгрии.
"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — сообщил Макогон в публикации на своей странице в Facebook во вторник.
Он отметил, что Венгрия стала вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа в страну даже в случае отсутствия транзита топлива из России. Макогон пояснил, что благодаря новому направлению появилась возможность организовывать поставки СПГ на Украину из терминала в Хорватии.
В компании ранее сообщали, что Украина в прошлом году импортировала из стран ЕС более 2,6 миллиарда кубометров "голубого топлива".