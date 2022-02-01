КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Украина впервые за всю свою историю начала физический импорт газа с территории Венгрии, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Глава "Молдовагаза" рассказал, как изменится цена на газ для страны

Ранее Украина пользовалась только виртуальным реверсом газа из Венгрии.

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — сообщил Макогон в публикации на своей странице в Facebook во вторник.

Он отметил, что Венгрия стала вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа в страну даже в случае отсутствия транзита топлива из России. Макогон пояснил, что благодаря новому направлению появилась возможность организовывать поставки СПГ на Украину из терминала в Хорватии.

В компании ранее сообщали, что Украина в прошлом году импортировала из стран ЕС более 2,6 миллиарда кубометров "голубого топлива".