КИЕВ, 1 фев — ПРАЙМ. Газотранспортная система (ГТС) Украины будет перенаправлена на внутренние потребности страны в случае остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины, отметил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Украина вышла на новые рубежи в поисках газа

Украинский президент Владимир Зеленский в прошлую пятницу заявил, что на сегодняшний день не видит большего напряжения вокруг страны, чем была до этого, при этом подчеркнув, что обстановка нагнетается. Он также отметил, что все заявления о возможной эскалации противоречий с Россией привели к панике на рынках и в финансовом секторе, что негативно сказывается на национальной экономике, инвесторы выводят из Украины деньги.

"Если же российская сторона прекратит транзит, несмотря на годы заверений о своей надежности как поставщика газа в ЕС, то газотранспортная система (Украины — ред.) будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев. При таком сценарии украинская ГТС потеряет свое огромное значение для ЕС в контексте поставки важного ресурса для их нужд. Это также ослабит нашу невоенную защиту в виде транзита", — подчеркнул Макогон в своей статье для интернет-издания "НВ Бизнес".

Так, он заявил, что украинская ГТС спрогнозировала возможные сценарии и подготовила соответствующие планы действий для поставки в страну дополнительных объемов топлива, пользуясь уже существующими возможностями, через Словакию и Венгрию. "На сегодняшний день из-за крайне низких объемов транзита четыре газоперекачивающих агрегата уже работают "в реверсе". Это нестандартная работа ГТС, но мы убедились, что она возможна", — заявил Макогон. Глава "Молдовагаза" рассказал, как изменится цена на газ для страны

В данный момент, по его словам, "Оператор ГТС Украины" все свои процессы выстраивает с учетом основной функции — транспортировки газа украинским и европейским потребителям. Он подчеркнул, что украинская ГТС способна перемещать 146 миллиардов кубометров газа в год и Киев будет делать все возможное для сохранения транзита, так как Украина в этом заинтересована.

Ранее Макогон заявил, что в прошлом году транзит природного газа из России через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров, то есть компания "Газпром" использовала забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода – 91%. В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что компания полностью выполнила обязательства, касающиеся поставок газа через Украину – существующий договор предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом в "Газпроме" не раз подчеркивали, что поставляют газ согласно контрактным обязательствам.