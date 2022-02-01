МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после скачка 24 января продолжают коррекционное снижение, уже опускаясь в первый день февраля ниже 900 долларов за тысячу кубометров и теряя 12% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Украина ставит опасные атомные рекорды

Стоимость ближайших — мартовских — фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 940 долларов за тысячу кубометров, через некоторое время достигла максимального значения — почти 950 долларов, после чего перешла к устойчивому снижению. Минимальный показатель первых часов торгов — 870,5 доллара. Это на 12,6%, с учётом изменения валютных котировок, так как стоимость на ICE Futures указана в евро, ниже расчётной цены накануне — 980,6 доллара.

Средняя расчётная цена газа на ICE, по расчётам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчётная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные агентством аналитики связывали рост цен с политическими факторами.

Февральские фьючерсы в январе торговались в диапазоне 770-1200 долларов, их средняя стоимость, по подсчётам РИА Новости, составила 996,3 доллара.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).