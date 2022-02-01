МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Все страны Европы переживают кризис, однако Венгрии удалось вместе с "Газпромом" заключить соглашение, и Будапешт хотел бы нарастить поставки газа, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан также поблагодарил "Газпром" и Россию за подписание газовых контрактов на поставку "голубого топлива" и заявил, что Будапешт хотел бы еще нарастить импорт энергоносителя в страну.

"С учетом того, что вся Европа переживает энергетический газовый кризис, очень важно было заключение упомянутых контрактов (с Газпромом). Благодарим за то, что мы их подписали, и в ходе сегодняшней нашей встречи хотел бы достигнуть увеличения поставок", — заявил Орбан в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.