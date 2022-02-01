БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) продолжает исследовать обстановку на газовом рынке Евросоюза из-за резкого роста цен, чтобы выявить, не нарушили ли компании-поставщики правила конкуренции, она изучает информацию от "Газпрома", однако ожидает от него дополнительных сведений, сообщил представитель пресс-службы ЕК в ходе брифинга. Премьер Польши рассказал о договоренности построить газопровод с Украиной

"Еврокомиссия изучает все обвинения о возможном неконкурентном поведении компаний, добывающих и поставляющих природный газ в Европу, с целью проверить можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовом рынке газа с коммерческим поведением участников рынка", — пояснил он.

Еврокомиссия в октябре направила ряд вопросов некоторым игрокам рынка, в том числе, "Газпрому".

"Мы не можем рассказать вам о состоянии этого процесса по установлению фактов, сообщить о времени его завершения или предсказать его исход. Но по "Газпрому" могу добавит, что мы получили определённую информацию от компании в контексте этого расследования по европейскому рынку газу. Мы по-прежнему ждёт полноценного ответа на запрос Еврокомиссии (направленный — ред.) "Газпрому", — пояснил европейский чиновник.

Европа в прошлом году столкнулась со значительным скачком стоимости газа и, в результате, на электроэнергию. Результатом этого, среди прочего, стало то, что некоторым предприятиям и семьям стало трудно оплачивать коммунальные счета. Властям ЕС пришлось принимать меры для оказания им помощи, объем которых оценивается в миллиарды евро. "Газпром" сообщил о росте добычи в январе

Россия является основным поставщиком газа на территорию Европы, поставляя его, в первую очередь в рамках долгосрочных контрактов. Такие договоры обычно содержат формулу, определяющую стоимость на следующий месяц или год. А при покупке газа в рамках спотовых контрактов цена зависит от краткосрочных изменений на рынке, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались достаточно серьезными.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Москву в усугублении неблагоприятной обстановки на энергорынке Европы, сообщило агентство Блумберг. Он подчеркнул, что Россия могла бы увеличить поставки как минимум на треть по сравнению с нынешними объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.

Вице-премьер России Александр Новак позже подчеркивал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет. До этого президент Владимир Путин пояснял, что Россия не имеет отношения к этой проблеме — европейцы сами создали себе кризис с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на отказ от долгосрочных контрактов и на переход к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают возможности проводить даже среднесрочные прогнозы. Россия готова наращивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" еобходимы долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак. Глава "Молдовагаза" рассказал, как изменится цена на газ для страны

Сама Еврокомиссия ещё осенью не рассматривала вопрос поставок из России в качестве одной из главных причин высоких цен на энергию в ЕС. Так, в октябре в материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", подчеркивалось, что наблюдавшееся повышение стоимости электроэнергии, в первую очередь, связано с ростом мирового спроса на газ. Он стремительно увеличивается по мере ускорения восстановления экономики после кризиса и ведет к росту цен на "голубое топливо". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС — России, то ЕК поясняла, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных поставок для снижения давления на газовый рынок ЕС, отмечали в ЕК.

Однако в январе этого года исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе. В этом контексте он упомянул и Россию, которая, по его словам, поставляет газ согласно долгосрочным контрактам, но не хочет "сделать что-либо, чтобы увеличить поставки, чтобы облегчить текущую ситуацию" на рынке ЕС.