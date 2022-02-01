БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) продолжает исследовать обстановку на газовом рынке Евросоюза из-за резкого роста цен, чтобы выявить, не нарушили ли компании-поставщики правила конкуренции, она изучает информацию от "Газпрома", однако ожидает от него дополнительных сведений, сообщил представитель пресс-службы ЕК в ходе брифинга.

Партия труб большого диаметра

Премьер Польши рассказал о договоренности построить газопровод с Украиной

"Еврокомиссия изучает все обвинения о возможном неконкурентном поведении компаний, добывающих и поставляющих природный газ в Европу, с целью проверить можно ли соотнести текущую ситуацию на оптовом рынке газа с коммерческим поведением участников рынка", — пояснил он.

Еврокомиссия в октябре направила ряд вопросов некоторым игрокам рынка, в том числе, "Газпрому".

"Мы не можем рассказать вам о состоянии этого процесса по установлению фактов, сообщить о времени его завершения или предсказать его исход. Но по "Газпрому" могу добавит, что мы получили определённую информацию от компании в контексте этого расследования по европейскому рынку газу. Мы по-прежнему ждёт полноценного ответа на запрос Еврокомиссии (направленный — ред.) "Газпрому", — пояснил европейский чиновник.

Европа в прошлом году столкнулась со значительным скачком стоимости газа и, в результате, на электроэнергию. Результатом этого, среди прочего, стало то, что некоторым предприятиям и семьям стало трудно оплачивать коммунальные счета. Властям ЕС пришлось принимать меры для оказания им помощи, объем которых оценивается в миллиарды евро.

Логотип энергохолдинга "Газпром"

"Газпром" сообщил о росте добычи в январе

Россия является основным поставщиком газа на территорию Европы, поставляя его, в первую очередь в рамках долгосрочных контрактов. Такие договоры обычно содержат формулу, определяющую стоимость на следующий месяц или год. А при покупке газа в рамках спотовых контрактов цена зависит от краткосрочных изменений на рынке, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались достаточно серьезными.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Москву в усугублении неблагоприятной обстановки на энергорынке Европы, сообщило агентство Блумберг. Он подчеркнул, что Россия могла бы увеличить поставки как минимум на треть по сравнению с нынешними объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.

Вице-премьер России Александр Новак позже подчеркивал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет. До этого президент Владимир Путин пояснял, что Россия не имеет отношения к этой проблеме — европейцы сами создали себе кризис с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на отказ от долгосрочных контрактов и на переход к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают возможности проводить даже среднесрочные прогнозы. Россия готова наращивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" еобходимы долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

Флаг Молдавии

Глава "Молдовагаза" рассказал, как изменится цена на газ для страны

Сама Еврокомиссия ещё осенью не рассматривала вопрос поставок из России в качестве одной из главных причин высоких цен на энергию в ЕС. Так, в октябре в материалах ЕК по теме "Виноваты ли в сложившейся ситуации внешние поставщики энергии?", подчеркивалось, что наблюдавшееся повышение стоимости электроэнергии, в первую очередь, связано с ростом мирового спроса на газ. Он стремительно увеличивается по мере ускорения восстановления экономики после кризиса и ведет к росту цен на "голубое топливо". Что же касается крупнейшего поставщика газа в ЕС — России, то ЕК поясняла, что поставки газа из неё в Евросоюз были ниже ожиданий. "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных поставок для снижения давления на газовый рынок ЕС, отмечали в ЕК.

Однако в январе этого года исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе. В этом контексте он упомянул и Россию, которая, по его словам, поставляет газ согласно долгосрочным контрактам, но не хочет "сделать что-либо, чтобы увеличить поставки, чтобы облегчить текущую ситуацию" на рынке ЕС.