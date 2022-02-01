БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Российский посол в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что "Северный поток — 2" позволит потребителям в Германии снизить расходы на газ, а Россия ни разу не создавала поводов усомниться в своей надежности в качестве поставщика. ЕК расследует ситуацию на рынке газа ЕС из-за цен

В эфире немецкого телеканала n-tv дипломат подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это "международный проект, взаимовыгодная история".

"Мы поставляем газ по хорошим ценам на основе долгосрочных контрактов. Германия станет покупателем номер один в Европе, и немецким потребителям больше не придется платить так много", — заявил российский посол.

Он напомнил, Россия вот уже на протяжении 50 лет поставляет "голубое топливо" в Германию. "Ни разу мы не давали повода полагать, что мы ненадежные поставщики", — пояснил Нечаев.

"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающий из России в Европу. Объект в данный момент проходит процедуру сертификации в немецком регуляторе. Этот процесс приостановлен в связи с ожиданием необходимой документации. Когда этот регулятор примет предварительное решение, необходимо будет получить мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе составления своего заключения планирует обсудить данный вопрос с Украиной.