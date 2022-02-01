БЕЙРУТ, 1 фев — ПРАЙМ. США намерены договориться с Катаром о создании альтернативного России канала поставок газа в Европу. Об этом рассказал РИА Новости ливанский эксперт в области стратегических исследований, генерал Эльяс Ханна.

Напомним, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в понедельник начал свой первый визит в США с момента прихода к власти в Белом доме президента Джо Байдена. Названы последствия от жестких санкций США против России

Как отмечает Ханна, Вашингтон и Доха предпринимают попытки обеспечить Европу катарским газом взамен российского. На встречах стороны будут обсуждать объемы газа, которые Катар сможет поставить Европе.

Катар готов к таком развитию событий в частности для поддержки Турции, "которая связанна крепкими связями с Катаром и стратегически окружена", пояснил эксперт. Он добавил,что с одной стороны влияет российское присутствие в Сирии, а с другой стороны Черное море, которое в случае войны на Украине может стать зоной влияния и интересов России, что создаст проблемы для Анкары на длительное время.

"Хорошие отношения Катара с Японией, Индией и Южной Кореей могут позволить предоставить Европе недостающий объем газа",- сказал Ханна.

В то же время страны Евросоюза, которые покупают российский газ, могут обратиться за голубым топливом к Норвегии и Дании. Однако ливанский эксперт считает, что у этих стран может не оказаться необходимых для Европы объемов. Посол пояснил, чем обернется "Северный поток - 2" для потребителей

"Катар может прибегнуть с союзу с Турцией и может договориться с Азербайджаном, который также имеет в наличии газ. В любом случае все возможные решения потребуют времени. И все это не исключает вопрос: что будет делать Россия, если Европа найдет альтернативный источник газа", — подытожил Ханна.