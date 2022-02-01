МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

Он напомнил, что Россия и Венгрия перезаключили в 2021 году долгосрочные контракты на поставки газа на период до 2036 года. Кроме того, Путин подчеркнул, что Венгрия является транзитером российского газа.

"Мы, естественно, готовы к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, в том числе с учетом роли газа как наиболее чистого и экологичного топлива в переходный период к зеленой энергетике", — сказал Путин.