МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Будапешт заинтересован в увеличении поставок российского газа еще на 1 миллиард кубометров в год, заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН.

"Важный вопрос, касающийся энергообеспечения. Благодаря вам, господин президент, мы смогли продлить долгосрочный договор о поставке газа из России… Мы планируем еще увеличить поставки газа на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем", — заявил Орбан по итогам переговоров с Владимиром Путиным.