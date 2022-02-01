МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника опустилась на 10% к расчетной цене понедельника, до 880 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Черпают со дна. Запасы энергоносителей тают не только в Европе

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 938 долларов, после краткосрочного роста в начале дня показатель начал снижаться и опустился ниже отметки в 900 долларов, а во второй половине дня газ стабильно дешевел на 10-11%. Максимальный показатель вторника составил 950 долларов, минимальный – 863 доллара.

Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчётная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные агентством аналитики связывали рост цен с политическими факторами.

Февральские фьючерсы в январе торговались в диапазоне 770-1200 долларов, их средняя стоимость, по подсчётам РИА Новости, составила 996,3 доллара.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).