ДОХА, 1 фев — ПРАЙМ. Катар не откажется от азиатского рынка ради оказания помощи Евросоюзу на случай проблем с поставками газа из России, но может по договоренности с другими производителями отправить туда какое-то количество танкеров, считает работающий в Катаре эксперт по вопросам энергетики Шауки Махди. США ищут альтернативу российскому газу для Европы

"Азиатский рынок — основной для производителей сжиженного природного газа (СПГ), в том числе Катара, поэтому они не могут потерять эти контракты ради решения кризиса в Европе. Однако возможны консультации между производителями и решение направить в ЕС какое-то количество танкеров, но только сразу от нескольких производителей", — сказал РИА Новости Махди.

Он напомнил, что Катар собирается нарастить производство СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год к 2024 году.

Поставки газа в ЕС из Алжира, несмотря на его более близкое географическое расположение к Европе, эксперт считает проблематичными из-за политических проблем с соседним Марокко, ставших причиной приостановки работы двух трубопроводов, идущих из Алжира в ЕС.

При этом Махди убежден, что Россия вряд ли способна по личной инициативе отказаться от поставок газа в Европу, поскольку тогда она выпадет из разряда надежных поставщиков, которым можно доверять, и нанесет ущерб собственным интересам, будучи не в состоянии перепродать этот газ другим странам из-за особенностей газового рынка.