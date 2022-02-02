МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Транспортировка газа по "Ямалу-Европе" остановилась: в данный момент поставок нет ни в реверсном, ни в аверсном режиме; "Газпром", забронировавший накануне часть мощности газопровода "Ямал-Европа", эту бронь так и не использовал, следует из данных немецкого оператора Gascade.

"Газпром" во вторник забронировал часть мощности "Ямала-Европы" в целях транзита топлива через Польшу с 00.00 мск до 8.00 мск 2 февраля, то есть на конец газовых суток. Компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения) — 1,57 миллиона кубометров в час.

Реверсные поставки по "Ямалу-Европе" с началом новых газовых суток 1 февраля (в 8.00 мск) снизились примерно в четыре раза и до 22.00 мск колебались в диапазоне 140-147 тысяч кубометров в час. А с 00.00 до 02.00 мск 2 февраля, согласно реноминации (оперативной уточненной заявке) на прием газа, могли стартовать поставки в аверсном режиме в объеме 1,57 миллиона кубометров в час. Однако физического потока так и не было, поставки оставались на нулевом уровне.

Магистральный газопровод все еще не вернулся к прокачке российского газа: данные реноминации показывают, что с 7.00 до 8.00 мск физический поток мог составить незначительную 1,6 тысячи кубометров, однако фактически поставки так и не начались.

"Газпром" больше не бронировал мощности газопровода ни в ходе регулярной, вечерней, ни в ходе дополнительной, ночной, сессии бронирования, однако может забронировать поставки во время дневной сессии.

Прокачка российского газа по газопроводу остановилась 21 декабря, и "Ямал-Европа" перешел на работу в режиме реверса — физический поток газа шел с территории Германии в Польшу, а не наоборот. На ситуацию не влияло даже бронирование "Газпромом" газопровода на январь: фактически поставок с его стороны так и не было, и труба продолжала работать на реверс.

Долгосрочный же договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" прекратил действие в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в свой адрес о намеренном ограничении поставок в Европу компания неоднократно отвергала и заявляла, что, как и ранее, готова поставлять дополнительные объемы топлива в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.