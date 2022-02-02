БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" не может начать работать до тех пор, пока такое число российских военнослужащих сосредоточено на границе с Украиной, заявила в ходе пресс-конференции глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. "Газпром" так и не возобновил прокачку газа по "Ямалу-Европе"

Приписываемые России планы по дестабилизации обстановки вокруг Украины в Москве категорически отвергают и постоянно подчеркивают, что никому не несут угрозы, а все аналогичные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению, это никому не несет угрозы и никого не должно волновать.

"Как всегда говорила бывшая канцлер (Ангела Меркель), "Северный поток-2" является чисто экономическим проектом, частным экономическим проектом. Это, конечно, не так. Он всегда был связан с геостратегией — если организовать поставки газа в Германию в обход Украины", — заявила глава комитета бундестага.

"В отношении этого мы занимаем ясную позицию, что запуска "Северного потока-2" не может произойти до тех пор, пока (президент России) Владимир Путин размещает столько солдат на границе там (с Украиной – ред.)", — отметила депутат.

"Северный поток-2" является новым экспортным газопроводом мощностью 55 миллиардов кубометров в год, пролегающим из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток-2" в данный момент проходит процедуру сертификации в немецком регуляторе. Эта процедура приостановлена в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет предварительное решение, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего вердикта планирует проконсультироваться с Киевом.