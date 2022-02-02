МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Союз Восток", предназначенный для поставок российского газа из "Силы Сибири 2" через территорию Монголии в Китай, еще сильнее укрепит сотрудничество России с монгольскими партнерами, отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Монголия изучает возможности использования российского газа

"Россию и Монголию связывают тесные добрососедские отношения. Мы уверены, что газопровод из России через территорию Монголии еще больше укрепит наше сотрудничество", — заявил Миллер в эфире телеканала "Россия 24".

Глава "Газпрома" сообщил, что планируемый трубопровод "Союз Восток" станет продолжением будущего российского газопровода "Сила Сибири 2" и позволит обеспечить поставку на самый быстрорастущий в мире газовый рынок Китая примерно 50 миллиардов кубометров газа в год.

В конце января "Газпром" сообщил о завершении работ по технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта. По словам главы компании, это очень важный этап, завершение которого в то же время стало началом нового — перехода на стадию проектирования.

Ожидается, что строительство газопровода "Союз Восток" может начаться в 2024 году. Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 мм, предполагается строительство пяти компрессорных станций.