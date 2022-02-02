БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Если Берлин хочет поддерживать Киев, то ему следует попрощаться с "Северный потоком-2", заявил в интервью еженедельнику Die ZEIT мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Бундестаге обозначили позицию по поставкам оружия на Украину

"Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком 2"… Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что "Северный поток-2" был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна", — отметил украинский политик.

Он также добавил, что "это не тайна, что русские хотели бы вернуть в зону влияния не только Украину".

Комментируя заявления бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, который назвал выступления Украины "бряцанием оружием", Кличко заявил, что задаётся вопросом, "от имени какой страны он (Шредер — ред) говорит". Украинский политик выразил мнение, что бывший канцлер выступает "скорее за Россию, чем за Германию".

Мэр Киева призвал также Германию "мыслить стратегически" в том, что касается поставки оружия на Украину.

"Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться", — заявил Кличко. В Берлине поставили условия для запуска "Северного потока-2"

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок заявили ранее о недопустимости поставок вооружения на Украину. Киев желает, чтобы Берлин поставил Украине корабли и современные системы ПВО, вопрос поставки вооружений все еще стоит на повестке дня в отношениях с Германией, заявил в январе украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную обеспокоенность в Москве — на протяжении последних нескольких месяцев Россия фиксирует стягивание в этот район Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве допускают, что руководство Украины вынашивает планы решения конфликта на юго-востоке силовым путем при попустительстве стран Запада, которые продолжают "накачивать" Киев вооружением и направлять на Украину своих военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу контактной группы, отказывается от прямого взаимодействия с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и разрабатывает законопроекты, прямо противоречащие минским соглашениям — в частности, проект закона о переходном периоде.

Россия обеспокоена тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в плацдарм против России, продолжая военное освоение территории этой страны и втягивая ее в структуры альянса. В конце прошлого года Москва передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые юридически обязывают исключить дальнейшее включение в альянс Украины и Грузии и появление военных баз и ударных вооружений западных государств у границ России.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" сил НАТО, как и размещение там ударных вооружений — это "красная линия".