АНКАРА, 2 фев — ПРАЙМ. Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. СМИ: Болгары в ярости из-за газовой политики Евросоюза и помощи Украине

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения.

"Дай Бог в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме", — заявил Эрдоган, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена добывать до 40 миллионов кубометров газа в сутки из месторождений в Черном море.