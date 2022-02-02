МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Евросоюз вряд ли может сильно рассчитывать на Катар в вопросе замены поставок природного газа из России. Тем не менее, в том случае, если будут достигнуты определенные договоренности с покупателями из Азии, Доха будет способна перенаправить часть СПГ в Европу. Об этом рассказала РИА Новости директор ближневосточного Института управления природными ресурсами Лори Хайтаян. Киев подсел на российскую гречневую иглу

Она сразу сказала, что заменить российский газ в Европе другими источниками и в короткие сроки будет сложно по той простой причине, что Россия поставляет ЕС 40% от закупаемого газа. В то же время 90-95% объемов продажи катарского газа связано с долгосрочными контрактами, подчеркнула Хайатаян, и поэтому Дохе будет трудно отказаться от своих обязательств и перенаправить газ в Европу. "Оставшуюся часть он мог бы продать на спотовом рынке в Европу. Однако, если удастся достигнуть соглашения между Qatar Energy и покупателями в Азии, возможно, появится шанс перенаправить и часть СПГ оттуда в Европу", — добавила она.

В то же время эксперт по нефтегазовой отрасли на Ближнем Востоке отмечает, что Катар вполне мог бы воспользоваться ситуацией и привлечь ЕС для подписания долгосрочных контрактов на поставки СПГ с расчетом на тот газ, который он планирует производить к 2026 году, расширяя инвестиции в его производство. Однако в настоящее время Катар вряд ли многое может сделать в случае прекращения поставок российского газа в Европу из-за конфликта с Украиной.

Хайтаян также добавила, что СПГ из Катара однозначно будет гораздо дороже по себестоимости, чем трубопроводный газ, и в случае его поставок издалека, например, из Азии или США, конечные потребители почувствуют это на своем кармане. "Многие правительства в Европе постараются использовать этот шанс для увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии, разработки в области хранения газа", — считает эксперт.

По ее словам, текущие данные показывают, что в январе 2022 года импорт СПГ в Европу увеличился до 12 миллионов тонн (46% из США, 10% из Катара). В Европе существует 21 терминал СПГ, которые могут обслуживать возросшие объемы СПГ. Запад готовится к прощанию с пандемией

Хайтаян уверена, что при вложении инвестиций в развитие инфраструктуры для увеличения и начала добычи газа на Ближнем Востоке — в Египте, Израиле, Ливане, а также на Кипре — он может быть более востребован в Европе, чем катарский газ.

"Египет продал 0,6 миллиона тонн СПГ в Европу, и есть потенциал увеличить этот показатель, инвестируя больше в газовую отрасль в Египте и Израиле, которые уже добывают газ, а также направляя инвестиции в Ливан и Кипр для проведения геологоразведки и начала добычи. Газ Ближнего Востока ближе всего к Европе, но требует вложения инвестиций в инфраструктуру", — подытожила эксперт.