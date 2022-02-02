БРЮССЕЛЬ, 2 фев /ПРАЙМ/. Цены на газ в Евросоюзе высоки из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента.

"Наша оценка о причинах этого скачка цен не поменялась. Цены на энергию продолжают оставаться в значительной степени связанными с высоким спросом в Азии и с глобальными ценами на газ. Однако нынешняя геополитическая нестабильность, конечно, не помогла им стабилизироваться", — сказала она.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

Летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, указывал вице-премьер РФ, уточняя, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.