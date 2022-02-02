Власти Германии спокойны насчет уровня газа в своих хранилищах
Минэнерго ФРГ: уровень газа в хранилищах не вызывает обеспокоенности
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БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Уровень заполненности газовых хранилищ Германии не вызывает озабоченности, страна обеспечена энергией, подчеркнул представитель министерства энергетики ФРГ Роберт Зэверин.
В понедельник "Газпром" сообщил, что уровень заполненности ПХГ в Германии составляет всего 36%.
"Нынешний уровень заполненности газохранилищ не вызывает особой обеспокоенности, безопасность энергоснабжения гарантирована", — отметил Зэверин в ходе брифина в среду.
На просьбу прокомментировать мнение, что при 40% газа в хранилищах запасов хватит на неделю экстремальных холодов, Зэверин ответил, что "в каком отношении друг к другу находятся температура воздуха и заполненность хранилищ – на этот вопрос нельзя дать обобщенный ответ".
Зэверин также подчеркнул, что относительно низкий уровень заполненности ПХГ необходимо рассматривать в контексте общего объема запасов, в том числе с учетом имеющихся геологических запасов и благоприятных метеорологических условий.