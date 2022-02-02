МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. США обсуждают с компаниями-производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии возможность наращивания добычи "голубого топлива" в случае дестабилизации обстановки на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. ЕС получил в январе рекордные объёмы сжиженного газа

"Белый дом также ведет переговоры с производителями газа, чтобы выяснить, смогут ли они увеличить добычу топлива в чрезвычайной ситуации. Среди них Катар, Нигерия, Египет и Ливия", — передает агентство.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 30 января пояснил, что Евросоюз рассчитывает на компенсацию объемов газа в случае снижения поставок из России за счет таких стран как США, Катар и Азербайджан. Представители администрации США также ранее сообщали, что ищут для стран Европы альтернативные источники природного газа на случай перебоев с поставками из России. Они упоминали Катар как одного из возможных поставщиков.

В Кремле отмечали, что Россия всегда в точности выполняла все контрактные обязательства по поставкам газа в страны Европы и ни разу не создавала повод усомниться в своей надежности как поставщика. Власти Германии спокойны насчет уровня газа в своих хранилищах

Приписываемые России планы по дестабилизации обстановки вокруг Украины в Москве категорически отвергают и постоянно подчеркивают, что никому не несут угрозы, а все подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники стран НАТО у российских границ. По заявлению Москвы, Россия перемещает свои войска по своей территории и по своему усмотрению, это никому не несет угрозы и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва не дает никаких поводов для эскалации вокруг Украины. По его словам, Россия допускает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины направлена на прикрытие линии Киева, направленной на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и стран НАТО по Украине щедро обставлена ложью и фейками. В России отмечали, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.