МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польская топливно-энергетическая компания PGNIG сообщила о получении от "Газпрома" судебного иска о выплате дивидендов по прибыли EuRoPol Gaz — владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа". Блумберг: США обсуждают возможность увеличения добычи газа с партнерами

"PGNIG получила от ПАО "Газпром" иск в арбитраж о выплате дивидендов по прибыли EuRoPol Gaz и предполагаемом нарушении прав, вытекающих из правил корпоративного надзора, принадлежащих "Газпрому" и членам правления EuRoPol Gaz, назначенным "Газпромом", — говорится в публикации.

Согласно оценки совета директоров польской компании, требования "Газпрома" абсолютно необоснованы. в PGNiG подчеркнули, что компания исполняет права и обязанности акционера EuRoPol Gaz согласно положениям действующего законодательства, решения о распределении прибыли за финансовый год принимает общее собрание EuRoPol Gaz.

В польском концерне также отметили, что компания принимает юридические меры для демонстрации необоснованности претензий "Газпрома".

PGNiG владеет, напрямую и косвенно, через дочернюю компанию GAS-TRADING 51,18% акций в капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акции принадлежат российскому "Газпрому".