PGNiG получила от "газпрома" иск о выплате дивидендов по прибыли EuRoPol Gaz
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польская топливно-энергетическая компания PGNIG сообщила о получении от "Газпрома" судебного иска о выплате дивидендов по прибыли EuRoPol Gaz — владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа".
"PGNIG получила от ПАО "Газпром" иск в арбитраж о выплате дивидендов по прибыли EuRoPol Gaz и предполагаемом нарушении прав, вытекающих из правил корпоративного надзора, принадлежащих "Газпрому" и членам правления EuRoPol Gaz, назначенным "Газпромом", — говорится в публикации.
Согласно оценки совета директоров польской компании, требования "Газпрома" абсолютно необоснованы. в PGNiG подчеркнули, что компания исполняет права и обязанности акционера EuRoPol Gaz согласно положениям действующего законодательства, решения о распределении прибыли за финансовый год принимает общее собрание EuRoPol Gaz.
В польском концерне также отметили, что компания принимает юридические меры для демонстрации необоснованности претензий "Газпрома".
PGNiG владеет, напрямую и косвенно, через дочернюю компанию GAS-TRADING 51,18% акций в капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акции принадлежат российскому "Газпрому".