МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG и EuRoPol Gaz, сообщили в российской компании. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

"ПАО "Газпром" подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов", — сообщили в управлении информации компании.

Ранее в среду польская нефтегазовая компания PGNIG сообщила, что она получила от "Газпрома" судебный иск о выплате дивидендов от прибыли EuRoPol Gaz — владельца польской части газопровода "Ямал — Европа".

PGNiG владеет, прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акций принадлежат "Газпрому".