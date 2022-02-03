МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Страны Ближнего Востока не смогут полностью компенсировать поставки газа для Европы в случае отказа Брюсселя от российского топлива. Об этом сообщили обозреватели Bloomberg Анна Ширяевская и Исида Алмейда. Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

Они объяснили, что богатые энергоносителями государства — от Азербайджана до Катара — дали обещание экстренно снабдить Евросоюз необходимым сырьем, однако быстро осознали, что заменить ведущего экспортера — Москву, у них попросту не получится.

"У Европы нет альтернативы российскому газу. Вам придется перенаправить половину СПГ, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок от "Газпрома", — напомнил старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит.

По его мнению, это приведет к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса по всему Азиатскому континенту.