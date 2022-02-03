МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Кризис на рынке газа будет сохраняться ещё несколько месяцев, полагает глава австрийского энергетического концерна OMV Альфред Штерн. Австрийская OMV в 2021 году нарастила чистую прибыль в 1,7 раза

"Сейчас уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа низкий, а спрос сохраняется. Тёплая погода в этом смысле помогает. Но в ближайшие пару месяцев напряжённая ситуация будет сохраняться", — заявил он в эфире Bloomberg TV.

Штерн отметил, что резкий скачок стоимости газа — вопрос спроса и предложения: спрос в прошлом году сильно увеличился и продолжает сохраняться на высоком уровне. Цены на "голубое топливо" в конце 2021 года были очень высокими, и тогда дополнительные поставки СПГ привели к снижению цен с рекордных значений в Европе, но они до сих пор остаются на высоком уровне, отметил он.

Стремительный взлет цен на газ в Европе начался весной, когда средняя цена на спотовом рынке по индексу TTF колебалась на уровне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" стала выше 600 долларов, а в начале октября переступила порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре стоимость выросла уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких стабильно высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

OMV — одна из основных энергетических компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, в том числе в странах Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралии и Новой Зеландии. Штат компании на конец 2021 года превышает 22,4 тысячи человек.