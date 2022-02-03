МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ближайшие, мартовские, фьючерсы на газ торгуются в диапазоне 905-940 долларов за тысячу кубометров — чуть выше расчётной цены среды, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Глава OMV пояснил, как долго будут сохраняться проблемы на рынке газа

Волатильность газовых котировок в первые часы торгов небольшая. Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF на открытии торговой сессии составила почти 935 долларов и вскоре достигла максимума начала торгов — 940,6 доллара (на 4% выше расчётной цены среды — 903,8 доллара). Позже стоимость опустилась до отметки расчётной цены накануне и в последний час находится в коридоре 905-930 долларов.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).