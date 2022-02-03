БАКУ, 3 фев — ПРАЙМ. Азербайджан намерен вывести на полную мощность трубопровод, поставляющий газ в Европу — министр. Азербайджан изучает возможность расширения поставок газа в Европу

Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщал, что Азербайджан изучает возможность расширения поставок газа в Европу.

Азербайджанский газ транспортируется в Европу по трубопроводам Южного Газового Коридора. Пропускная способность последнего сегмента ЮГК — газопровода TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год.

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