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Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность
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Азербайджан намерен вывести на полную мощность трубопровод, поставляющий газ в Европу — министр. Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим... ПРАЙМ, 03.02.2022
энергетика, новости, газ, азербайджан, европа, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 3 фев — ПРАЙМ. Азербайджан намерен вывести на полную мощность трубопровод, поставляющий газ в Европу — министр.
Ранее официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщал, что Азербайджан изучает возможность расширения поставок газа в Европу.
Азербайджанский газ транспортируется в Европу по трубопроводам Южного Газового Коридора. Пропускная способность последнего сегмента ЮГК — газопровода TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год.
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