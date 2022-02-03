МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Газпром" всегда был и остается достойным доверия партнером, соблюдающим контрактные обязательства при любых условиях, заявили топ-менеджеры австрийского нефтегазового концерна OMV в ходе онлайн пресс-конференции.

"Мы работаем с "Газпромом" и Россией по долгосрочным контрактам уже более 50 лет. За этот период мы наблюдали, что контракты всегда соблюдались, и поставки поступали в любых обстоятельствах", — ответил глава компании Альфред Штерн на вопрос о надежности поставок газа со стороны "Газпрома" и соблюдения им обязательств перед Австрией.

В свою очередь, член правления OMV, глава подразделение маркетинга и трейдинга Елена Скворцова отметила, что российский концерн всегда был и остается очень надежным партнером. Она подчеркнула, что в случае каких-либо технических неполадок со своей стороны "Газпром" всегда оповещает OMV, поэтому австирйская компания всегда может использовать собственные запасы до решения всех проблем.