ВЕНА, 3 фев — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что "стратегия РФ" была в том, чтобы заполнить газовые хранилища в Европе "лишь условно", что привело к серьезному росту цен на газ. Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность

Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

"Очевидно, что речь идет о хорошо согласованной стратегии Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, конечно, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", — сказал Нехаммер, выступая перед депутатами Федерального совета (верхняя палата парламента Австрии).

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Газопровод "Ямал - Европа" вернулся к реверсу

При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

Летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, указывал вице-премьер РФ, уточняя, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.